Energia: emiratina Masdar investirà 8 miliardi di dollari in progetti in Malesia (2)

- Lo scorso 6 ottobre, Emirati Arabi Uniti e Malesia avevano tenuto un incontro ad Abu Dhabi per promuovere gli investimenti ed esplorare nuove opportunità di cooperazione in settori ad alto potenziale di crescita come l'energia, le infrastrutture, la logistica e la sicurezza alimentare. La Malesia è il 12esimo partner commerciale globale degli Emirati, che sono il secondo più grande partner commerciale di Kuala Lumpur nel mondo arabo. Lo scorso anno, il volume degli scambi commerciali bilaterali non petroliferi ha raggiunto i 4,8 miliardi di dollari, rispetto ai 3,5 miliardi di dollari del 2020. Masdar mira a espandere la sua capacità fino ad almeno 100 gigawatt di energia rinnovabile entro la fine del decennio. L'azienda è attiva in più di 40 paesi e ha investito in progetti del valore complessivo di oltre 30 miliardi di dollari. La compagnia, inoltre, ha fissato l’obiettivo di produrre un milione di tonnellate all'anno di idrogeno verde entro il 2030. (Res)