Lavoro: Boccalini (Taxiblu), a Milano noi regolarmente in servizio, puntiamo su confronto

- Nella giornata di oggi "che vedrà alcuni colleghi scioperare, i nostri Taxi, almeno per quanto ci riguarda, saranno regolarmente in servizio". Lo afferma in una nota Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande radiotaxi di Milano. "Pur nel rispetto dei colleghi che sciopereranno e per quanto riteniamo anche noi che il dl Asset contenga certamente diverse criticità, ritengo si dovrebbe al momento provare a intraprendere la strada del confronto", conclude Boccalini. (Com)