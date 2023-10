Germania: sondaggio, 57 per cento cittadini vuole elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57 per cento dei cittadini tedeschi vuole elezioni anticipate, dopo la sconfitta subita dai partiti di governo alle elezioni statali tenute in Baviera e Assia nella giornata dell’8 ottobre. È quanto rivela un sondaggio dell’istituto demoscopico Insa per il quotidiano “Bild”. Soltanto il 31 per cento del campione è favorevole alla prosecuzione dell’esecutivo formato da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Il 12 per cento degli intervistati ha, invece, affermato di non avere un’opinione al riguardo o di non volerla esprimere. Tra i sostenitori dei partiti di maggioranza, il 53 per cento di chi vota per la Fdp vuole le elezioni anticipate. Il 67 per cento dei socialdemocratici e il 75 per cento degli ecologisti sono, invece, a favore della prosecuzione dell’attuale esecutivo. (Geb)