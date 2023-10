Medio Oriente: Bonino, intollerabile colpire i civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra degli Esteri e leader radicale, Emma Bonino, in un'intervista alla "Stampa" dice che "mi ha sorpreso che l'escalation da parte dell'esercito di Tel Aviv si sia evoluta in questo modo". Il modo, spiega Bonino, è "il peggiore di tutti", perché il governo israeliano in queste ore "nega alle popolazioni palestinesi di Gaza l'accesso ad acqua, cibo, elettricità". Una ritorsione ingiustificata: "Israele sta assediando Gaza. Ne paga le conseguenze anche la popolazione civile. Lì ci sono anziani, donne e bambini: non è tollerabile. Questi si chiamano crimini di guerra e Netanyahu dovrà risponderne". "La prima cosa da osservare, in Palestina, - continua l'ex ministro - sarà la reazione di Al Fatah. E' un'organizzazione che ha sempre avuto un atteggiamento più moderato rispetto ai terroristi di Hamas. Se scende in piazza e si mobilita, la protesta rischia di contagiare tutto il mondo arabo, che a quel punto si compatterebbe contro Israele. Esattamente ciò che vuole Hamas". Il timore è che da qui si possa allargare il conflitto: "Questo non saprei dirlo, ma è senza dubbio un elemento che non aiuta la de-escalation. Sono giorni in cui aspetto soprattutto di sapere cosa deciderà di fare il Libano, dove Hamas conta sull'alleanza con Hezbollah e dove l'Italia ha un contingente Unifil di 1300 militari". (segue) (Res)