Medio Oriente: Bonino, intollerabile colpire i civili a Gaza (2)

- Hezbollah sostiene di non essere coinvolto in alcuna operazione contro Israele: "Ci sono piccole schermaglie dimostrative nelle zone contese, ma mi sembra che non abbiano preso ancora una decisione. Il Libano non vorrebbe entrare in guerra, è in una situazione di grande fragilità, ma se ci fosse una scintilla, un errore militare israeliano, allora tutto tornerebbe in bilico. E il nostro contingente sarebbe chiamato a compiti di interposizione". Gli ostaggi, da una parte e dall'altra, possono essere la chiave di una mediazione: "Quello degli ostaggi è di certo uno strumento di pressione, sia per gli israeliani sia per Hamas. Sarà il punto di partenza di qualunque mediazione, ammesso che le due parti chiedano di essere aiutate al tavolo negoziale. Il dialogo può essere solo un auspicio, per ora". Esiste il pericolo di una nuova ondata di radicalizzazione islamica in Europa: "Temo che ricominceranno ad esserci attacchi spontanei. È un pericolo di cui si dovrà tenere conto. Se Hamas ha una rete di terroristi in giro per il mondo, dubito che la notte andranno solo a dormire. In Italia non abbiamo mai subito attentati. Negli anni della Prima Repubblica si era dimostrata una certa sensibilità per la questione palestinese, ma da diverso tempo ormai, coni terroristi di Hamas, non è possibile avere alcun tipo di rapporto", ha concluso Bonino. (Res)