Medio Oriente: ambasciatore israeliano Bar, l'Europa ci dia sostegno stabile nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alon Bar è l'ambasciatore di Israele in Italia. Due giorni fa ha postato su X le immagini dell'appartamento di suo fratello a Tel Aviv devastato da un razzo lanciato da Hamas. Molti hanno paragonato l'attacco di Hamas all'11 settembre 2001: "Ci sono stati paragoni - spiega a "Milano Finanza"- anche con la guerra dello Yom Kippur iniziata il 6 ottobre del 1973, perché anche allora Israele venne preso alla sprovvista. Ma non voglio fare paragoni di nessun genere. Quanto è successo il 7 ottobre non ha precedenti nella storia di Israele per il numero di persone uccise in un solo giorno e di civili portati a Gaza come ostaggi". "Inoltre - aggiunge - non si erano mai viste le immagini raccapriccianti che tutti abbiamo sotto gli occhi: bambini e ragazza uccise, donne anziane sequestrate. Tutto ciò ci addolora profondamente". Quanto al sostegno dell'Europa: "Abbiamo ricevuto molta solidarietà dall'Europa. Ma ora dobbiamo agire per fare in modo che non si ripeta più una situazione del genere, ovvero impedire che ci siano ancora gruppi terroristi in grado di fare del male a cittadini israeliani. Ci auguriamo che la solidarietà europea duri nel tempo". (segue) (Res)