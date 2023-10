Medio Oriente: ambasciatore israeliano Bar, l'Europa ci dia sostegno stabile nel conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore osserva inoltre che "sarebbe importante se l' Italia riconoscesse Gerusalemme come capitale dello Stato d'Israele, una dimostrazione di sostegno a Israele. Ma ovviamente questa è una decisione che spetta all'Italia. A proposito di concrete dimostrazioni di sostegno al diritto e al dovere di Israele di difendersi, vorrei sottolineare che in Italia ci sono Ong che raccolgono denaro per appoggiare Hamas, un'organizzazione terroristica. Queste Ong dicono che si tratta di aiuti umanitari, ma noi sappiamo che non è così. Quei soldi vengono usati da Hamas per comprare armi". Questo attacco è arrivato in un momento in cui le relazioni tra Israele e Arabia Saudita si stavano normalizzando. "Penso che in Iran abbiano incoraggiato l'attacco di Hamas anche per impedire la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita. Ma noi abbiamo ricevuto solidarietà dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e da tanti altri paesi arabi. Penso - conclude Bar - che anche i cittadini sauditi dopo aver visto le immagini orribili della barbarie di Hamas siano a favore della pace". (Res)