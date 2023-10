Siria-Turchia: Forze democratiche siriane, non tollereremo attacchi di Ankara su nostre terre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze democratiche siriane (Fds) non tollereranno “gli attacchi delle forze di occupazione della Turchia” contro i loro territori. Lo ha dichiarato il comandante delle Fds, Mazloum Abdi, in un messaggio diffuso ieri sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). Così il comandante delle Fds ha risposto al bombardamento aereo lanciato nella notte tra l’8 e il 9 ottobre dall’aviazione turca su un centro di formazione delle Forze di sicurezza interna Asayish (affiliati alle Fds) a Derik, nel governatorato di Hasaka, nel nord-est della Siria. Il bilancio iniziale era stato di 20 morti e oltre 50 feriti tra le fila dei reparti antidroga degli Asayish. Di questi ultimi, 10 sono morti ieri a causa delle gravi ferite riportate, portando il bilancio a 30 morti e 37 feriti. (segue) (Res)