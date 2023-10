Siria-Turchia: Forze democratiche siriane, non tollereremo attacchi di Ankara su nostre terre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, intanto, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, l’aviazione delle Forze armate turche, con il sostegno dell’artiglieria delle milizie locali affiliate ad Ankara, ha bombardato diverse aree del nord della Siria, in particolare i governatorati di Raqqa e Hasaka. Il Consiglio militare di Tal Tamr, legato all’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), ha lanciato oltre dieci razzi contro una base militare turca nel villaggio di Al Daoudiya, a est di Ras al Ayn, nella campagna di Hasaka. In risposta, l’artiglieria turca e le milizie ad essa affiliate hanno bombardato i villaggi circostanti. Secondo Sohr, i bombardamenti hanno causato un numero imprecisato di morti e feriti, soprattutto tra la popolazione civile. Nel governatorato di Hasaka, in diverse città e villaggi, ier la popolazione ha organizzato manifestazioni di protesta per chiedere alla comunità internazionale di intervenire e di porre fine ai “crimini dell’aviazione turca nelle zone controllate dalle Fds”, come riferisce Sohr. (Res)