Medio Oriente: Fazzolari, scia di terrore legata all'attacco russo all'Ucraina

- "Scene agghiaccianti. Scimmiottano quello che i russi hanno fatto in Ucraina. La nostra prudenza ha generato questa mostruosità". Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari spiega al "Corriere della Sera" perché ne è convinto: "Intanto voglio esprimere tutta la nostra vicinanza a Israele. Hamas che rastrella casa per casa la popolazione civile fa venire alla mente le scene più terribili dell'Olocausto. Per questo è necessario condannare senza esitazioni e ambiguità il crescente antisemitismo che si registra in Europa, di qualunque natura. Compreso quello islamista o camuffato da avversione a Israele. FdI aveva già tentato di far approvare una mozione parlamentare in questa direzione ma c'era la contrarietà della sinistra". Quella di oggi sarà una mozione unitaria: "Lo spero. Trovo assurdo fare dei distinguo davanti alla gravità dell'accaduto". Tornando all'attacco: "E' successo l'inimmaginabile. Non un piccolo gruppo, come l'11 settembre, ma centinaia di terroristi sono arrivati da un territorio altamente attenzionato, uccidendo e catturando civili: bambini, adolescenti, mamme. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina probabilmente Hamas non si sarebbe spinta a tanto". (segue) (Res)