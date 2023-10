Medio Oriente: Fazzolari, scia di terrore legata all'attacco russo all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attentati ce ne sono stati: "Ma non atti di guerra come questo. La Russia ha aperto il vaso di Pandora del caos. Un membro permanente del consiglio dell'Onu che invade uno Stato confinante, ne annette parte del territorio, colpisce le infrastrutture e la popolazione civile, sembrava inimmaginabile fino al 24 febbraio 2022. E invece non solo è accaduto ma è stato anche tollerato. E ora genera emulazione. Giorgia Meloni aveva da subito messo in guardia da questo pericolo". La reazione lì c'è stata: "Timida. Troppo. Davanti a una aggressione volta a cancellare uno Stato e ai continui crimini di guerra commessi dall'esercito russo e dai mercenari al soldo del Cremlino la reazione della comunità internazionale doveva essere fortissima, ma non lo è stata". "L'Occidente - incalza il sottosegretario - ha mandato molti aiuti, anche militari, ma ha evitato di inviare ciò che avrebbe potuto far pendere velocemente la bilancia a favore di Kiev. Basterebbe una piccola parte dei depositi inutilizzati di anni e munizioni di Usa ed Europa per assicurare la vittoria Ucraina. Ma non lo abbiamo fatto". "Ogni Stato occidentale - conclude Fazzolari - ha fatto il massimo nel rispetto delle proprie opinioni pubbliche. E' prevalsa la paura delle conseguenze economiche e il timore che una reazione decisa avrebbe portato a un'escalation militare. Invece, per paradosso, così facendo abbiamo favorito il dilagare dei conflitti dando il segnale che non esistono più linee rosse invalicabili". (Res)