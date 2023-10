Economia: Tremonti, la globalizzazione trasforma la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia, spiega in una intervista al "Messaggero" cos'è la globalizzazione: "Bisogna andare alle origini. Nel luglio del 1989 il 'Corriere della sera' mi chiese un articolo sul bicentenario della rivoluzione francese. Io scrivo questo: oggi si sta spezzando la catena politica fondamentale Stato/territorio ricchezza. Una volta la ricchezza (agraria, mineraria, industriale) era nei confini nazionali e per questo gli Stati nazionali avevano il monopolio della forza politica. Facevano le leggi, la giustizia, le monete, riscuotevano le imposte. Quanto allora già mi pareva evidente era che la ricchezza stava uscendo dai confini nazionali per entrare nella repubblica internazionale del denaro". "Il Corriere - continua il racconto - titolò quell'articolo: 'Una rivoluzione che svuoterà i parlamenti'. Come la gloriosa rivoluzione nel 1789 avviava la stagione delle assemblee nazionali, così questa nuova rivoluzione avrebbe avviato un percorso opposto". Il Muro di Berlino non era ancora caduto ma quasi: "Cadrà nel novembre. Da lì in poi comincia la globalizzazione. Un fenomeno che sulla stessa medaglia ha due facce. Una iscritta nel dominio 'economico', l'altra iscritta nel dominio 'tecnico'". Tremonti ricorda che "subito dopo l'89, viene il '94 con l'Organizzazione mondiale del commercio. Poi tutta la legislazione pro globalizzazione: viene eliminata la legge Glass Steagall, che impediva alle banche di speculare; vengono legittimati i derivati speculativi; le vecchie partnership bancarie diventano limited e ciò vuol dire che se ci sono guadagni sono tuoi e se ci sono perdite sono degli altri. E così via. Nel 2001 la Cina e l'Asia entrano nell'Omc. Nel 2008 comincia la crisi e da lì arriviamo a oggi". (segue) (Res)