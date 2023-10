Economia: Tremonti, la globalizzazione trasforma la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei decenni della globalizzazione - osserva infine l'ex ministro - ci sono stati "fenomeni giuridici di sparizione dei diritti e dei doveri, di apparizioni alternative di fenomeni giuridici nuovi e nel complesso vediamo che è in corso una sostituzione della "cifra" democratica originaria". Ma c'è anche il dominio 'tecnico': "Internet era chiuso nei forzieri della Nato. Con la caduta del Muro ne esce. Al posto dei vecchi confini nazionali appare la Rete transnazionale con fenomeni consecutivi di evoluzione. Il tempo presente sembra molto simile a quello vissuto alla metà dell'altro millennio: il '500". Insomma, dal 'cogito ergo sum' al 'digito ergo sum': "Siamo in 'terra incognita'. Ma faccio un esempio: sentenze prodotte con l'intelligenza artificiale, principi di diritto stabiliti in questo modo... Con le macchine fonte della giurisprudenza sopravvivono il potere e l'autorità giudiziaria? Lascio a tutti voi la risposta", conclude Tremonti. (Res)