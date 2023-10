Ucraina: Zelensky in visita ufficiale in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis riceve oggi al Palazzo Cotroceni l'omologo ucraino Volodymyr Zelenski, che farà una visita ufficiale in Romania. Secondo l'amministrazione presidenziale di Bucarest, la visita riconferma il sostegno incondizionato della Romania all'Ucraina, alla luce della guerra illegale lanciata dalla Russia, così come il carattere speciale del rapporto tra i due Stati, il suo potenziale e la necessità discutere, al più alto livello, di progetti e temi di interesse comune. "Le consultazioni politiche approfondite consentiranno l'analisi delle ampie misure decise e attuate dalla Romania a sostegno dell'Ucraina, in vista del loro consolidamento, nonché la discussione della situazione della sicurezza nella regione e nel Mar Nero e delle azioni necessarie per la sua gestione", precisa la nota. Iohannis durante il colloquio farà riferimento anche agli "approcci costruttivi e pragmatici in settori prioritari della cooperazione bilaterale, in particolare l'estensione dei collegamenti transfrontalieri, lo sviluppo delle relazioni economiche, l'integrazione europea ed euro-atlantica dell'Ucraina, nonché il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali". (Rob)