Medio Oriente: media, impegno Qatar per accordo su scambio prigionieri tra Israele e Hamas

- Il Qatar si starebbe attivando per promuovere un accordo sullo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “Doha News”, precisando che le autorità non ne hanno dato conferma ufficiale. Una fonte del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas, infatti, avrebbe dichiarato che “con il sostegno degli Stati Uniti, il Qatar sta cercando di realizzare un accordo urgente che preveda il rilascio delle donne israeliane catturate dal movimento, in cambio di donne palestinesi detenute nelle prigioni di Israele”. (Res)