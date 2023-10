Sardegna: sondaggio Piepoli per regionali 2024, Todde (M5S) in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Todde è la preferita tra gli aspiranti governatori di tutti gli schieramenti politici per le prossime elezioni regionali del 2024 seguita da Graziano Milia (centrosinistra), Christian Solinas e Paolo Truzzu (centrodestra). Lo racconta un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli. La Todde è la preferita per le fasce d’età che vanno dai 18-24, ai 25-34, fino ai 35-44. Testa a testa con Solinas per gli elettori di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Alla domanda “Lei per quale candidato Presidente della Regione pensa che voterà” gli intervistati di tutti gli schieramenti politici hanno risposto per il 20 per cento Alessandra Todde, per il 14 per cento Graziano Milia (alla pari con Christian Solinas) e per il 13 per cento Paolo Truzzu. L'attuale presidente Solinas è il più conosciuto (92 per cento) ma anche il nome sul quale filtra meno fiducia (17 per cento). Il suo dato appare in discesa rispetto ad una precedente rilevazione che lo dava al 23 per cento. Solo il 15 per cento degli intervistati considera soddisfacente il lavoro dell’attuale presidente in carica, mentre il 43 per cento lo ritiene per nulla soddisfacente.Il sondaggio riguarda una analisi di mercato su un campione di mille persone contattate (49 per cento uomini e 51 per cento donne) in tutta la Sardegna. (Rsc)