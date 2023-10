Iraq-Qatar: telefonata tra premier Sudani ed emiro Al Thani su sviluppi in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha telefonato ieri sera all’emiro del Qataro, Tamim bin Hamad al Thani, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente, a seguito dell’attacco sferrato lo scorso 7 ottobre da Hamas contro Israele. Lo ha riferito un comunicato dell’ufficio stampa di Sudani. Entrambi hanno sottolineato la necessità di porre fine alla spirale di tensione e ai bombardamenti su Gaza, ponendo l’accento sull’importanza di un’intensificazione degli sforzi regionali e internazionali per indurre Israele a “rispettare il diritto internazionale, a porre fine alle politiche aggressive contro il popolo palestinese e alle violazioni nei confronti dei luoghi di culto”. Sudani e Al Thani, inoltre, hanno invocato un intervento urgente della comunità internazionale per assicurare che il popolo palestinese possa “vivere dignitosamente nella sua terra”. (Irb)