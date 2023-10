Medio Oriente: colloquio tra re di Giordania e principe ereditario dell’Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha ricevuto una telefonata, ieri, dal principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al Saud, con il quale hanno discusso della difficile situazione a Gaza e nella regione. Lo ha riferito l’emittente giordana statale “Al Mamlaka”. Nel corso del colloquio telefonico, entrambi hanno sottolineato la necessità di intensificare il coordinamento tra i Paesi arabi e unire gli sforzi per porre fine alla spirale di tensioni, evitandone le pericolose ripercussioni sull’intera regione. Il sovrano del Regno hashemita, inoltre, ha aggiunto che occorre trovare un orizzonte politico per risolvere la questione palestinese, con l’obiettivo di giungere a una pace giusta e inclusiva, fondata sulla soluzione dei due Stati, in modo tale che il popolo palestinese possa esercitare i suoi diritti legittimi. Inoltre, Abdullah II ha posto l’accento sulla necessità di rispettare il diritto internazionale e proteggere i civili. (Res)