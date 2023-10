Medio Oriente: ministro Esteri giordano, rischio “ripercussioni disastrose per la regione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il conflitto tra Hamas e Israele si inasprisce si rischiano “ripercussioni disastrose per l’intera regione”. Lo ha dichiarato ieri il vice primo ministro e ministro degli Esteri e degli Espatriati del Regno di Giordania, Ayman al Safadi, come riferisce l’emittente statale giordana “Al Mamlaka”. Il capo della diplomazia di Amman, inoltre, ha sottolineato la necessità di sforzi regionali e internazionali congiunti per porre fine al conflitto tra Hamas e Israele, invitare le parti coinvolte a dar prova di moderazione e proteggere i civili, come prevede il diritto internazionale. A tal riguardo, Al Safadi ha posto l’accento sull’importanza di rilanciare il processo di pace, come unico mezzo per risolvere il conflitto e giungere a una pace giusta e duratura, fondata sulla soluzione dei due Stati. Il ministro degli Esteri giordano, ieri, ha avuto colloqui telefonici sul conflitto in corso tra Hamas e Israele con le omologhe giapponese, Yoko Kamikawa, australiana, Penni Wong, slovena, Tanja Fajon, e con gli omologhi irlandese, Micheál Martin, polacco, Zbigniew Rau, svedese, Tobias Billstrom, cipriota, Konstantinos Kombos, e portoghese, Joao Gomes Cravinho. Al Safadi, inoltre, ha tenuto una conversazione telefonica con l’alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell. (Res)