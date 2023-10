Medio Oriente: leader ceceno Kadyrov esprime sostegno ai palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della regione russa di Cecenia, Ramzan Kadyrov, si è espresso a sostegno dei palestinesi, suggerendo di inviare le truppe della sua regione come forze di pace nella zona colpita dal conflitto. Il videomessaggio di Kadyrov è stato pubblicato su Telegram. "Invito ancora una volta tutti i musulmani, tutti i cittadini e il nostro Stato a sostenere la verità e fermare questa guerra. O mandarci lì come forze di pace. Li identificheremo, li fermeremo. Fermeremo coloro che continuano a combattere", ha detto Kadyrov. Nella descrizione del video, il leader della Cecenia ha chiarito che sostiene i palestinesi, evidenziando che il confronto nel Medio Oriente "a differenza di altri conflitti, può trasformarsi in qualcosa di più". Kadyrov ha anche esortato a non toccare la Moschea di Akhmat Kadyrov ad Abu Ghosh, in Israele che sarebbe colpita ieri da un attacco di Hamas, e la Moschea di Al Aqsa a Gerusalemme. (Rum)