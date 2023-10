Myanmar: 30 morti nel bombardamento di un campo di rifugiati, forze armate negano responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Myanmar hanno sferrato nei giorni scorsi massicci attacchi aerei e terrestri in direzione di Laiza, considerato il quartier generale delle milizie etniche Kachin nella regione settentrionale di Sagaing. Lo riferisce “Radio Free Asia”, secondo cui le forze armate e i miliziani dell’Esercito d’indipendenza Kachin sono stati protagonisti di pesanti combattimenti nei pressi della base militare di Lai Lum Awng Jar, non lontano dalla cittadina di Momauk. Tra i 50 e i 100 miliari birmani sono accerchiati dai miliziani Kachin e resistono all’interno della base da più di due mesi, secondo un portavoce della milizia. Per tentare di spezzare l’accerchiamento, le forze armate hanno sferrato tre attacchi aerei e inviato una colonna dell’Esercito. La regione di Sagaing è teatro di ostilità tra militari e milizie etniche sin dall’inizio di quest’anno, da quando le forze armate hanno intrapreso una offensiva verso Laiza, una remota cittadina montana al confine con la Cina. Da più di tre mesi i combattimenti interessano anche la strada tra Myitkyina e Bhamo, che il governo militare birmano ritiene cruciale per assumere il controllo delle città di Hpakant, Bhamo e Myitkyina nello Stato di Kachin. (Inn)