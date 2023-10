Medio Oriente: “Cnn”, video propagandistici mostrano nuovi dettagli dell’attacco di Hamas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Video delle prime fasi dell’attacco di Hamas lungo una sezione della barriera attorno alla Striscia mostrano la distruzione di carri armati israeliani con l’impiego razzi anticarro e granate sganciate da droni. A Be’eri, dove centinaia di persone si erano riunite per un concerto all’aperto, l’attacco è stato annunciato da una pioggia di razzi provenienti dalla striscia: mentre i civili si preparavano ad evacuare la zona per timore dei razzi, si sono trovati bersagli di raffiche di armi automatiche dei militanti di Hamas, che avevano già sfondato la barriera ed erano avanzati per alcuni chilometri, invadendo anche i primi insediamenti. I video analizzati dalla “Cnn” mostrano gruppi di militanti palestinesi all’interno del kibbutz di Be’eri e la cattura di diversi ostaggi israeliani. Video circolati nelle scorse ore sembrano confermare l’esecuzione di alcuni degli ostaggi, mentre altri sono stati fatti sfilare pubblicamente a Gaza. (segue) (Was)