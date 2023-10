Medio Oriente: “Cnn”, video propagandistici mostrano nuovi dettagli dell’attacco di Hamas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro video geolocalizzato dalla “Cnn” mostra militanti di Gaza all’interno della base militare israeliana di Erez, dopo aver demolito una sezione del muro perimetrale in cemento armato con esplosivi: nel video si vedono militanti palestinesi aprire il fuoco contro una torre di sorveglianza, prima di fare irruzione nei dormitori dei militari israeliani. Un video mostra almeno due deltaplani a motore biposto in volo in direzione del kibbuz di Zikim, in prossimità della striscia di Gaza. Sullo sfondo, salve di razzi palestinesi lanciati da un campo in direzione del territorio israeliano. Decine di militanti palestinesi armati di fucili automatici, lanciarazzi e droni hanno assunto il controllo di un’altra base militare a Nahal Oz: i video ottenuti dall’emittente televisiva mostrano in questo caso l’uccisione di almeno due militari, e la cattura di sei soldatesse. Un video mostra in apparenza una imboscata contro una pattuglia di militari israeliani con l’impiego di granate sganciate da droni. (segue) (Was)