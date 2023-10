© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense Delta Airlines ha annunciato la cancellazione di tutti i voli da e per l’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, a seguito della crisi innescata dagli attacchi delle milizie palestinesi di Hamas lo scorso fine settimana. La compagnia aere aveva inizialmente cancellato i voli per l’intera durata di questa settimana.(Was)