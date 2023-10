© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione bancaria giapponese ha riferito oggi che un guasto ai sistemi di autorizzazione della rete informatizzata per i pagamenti online ha causato il blocco di alcuni trasferimenti di denaro nazionali presso 11 banche del Paese, incluse Mufg Bank e Resona Bank. Il guasto interesserebbe alcuni computer per l’inoltro dei trasferimenti, e al momento non è chiaro se possa essere risolto o meno.(Git)