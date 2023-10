Usa: automobile contro il consolato cinese a San Francisco, polizia uccide il conducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della Polizia di San Francisco hanno ucciso il conducente di un veicolo che ha sfondato il perimetro del consolato cinese nella città californiana, fermando la sua corsa nell’atrio dell’ufficio visti. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui l’incidente si è verificato nella giornata di ieri. Per il momento la polizia ha fornito pochi dettagli, e non è ancora nota l’identità dell’uomo che era al volante dell’automobile. L’incidente non avrebbe causato altre vittime o feriti, secondo il sergente Kathryn Winters, portavoce del Dipartimento di polizia di San Francisco, che ha tenuto una conferenza stampa poche ore dopo l’incidente. "Quando gli agenti sono arrivati sulla scena, hanno trovato il veicolo che si era fermato all'interno della lobby del Consolato Cinese. Gli agenti sono entrati in contatto con il sospetto e si è verificata una sparatoria con il coinvolgimento di agenti di polizia. Il sospetto è stato successivamente dichiarato deceduto in ospedale”, ha riferito Winters. La portavoce ha aggiunto che alle indagini partecipano investigatori del dipartimento di Stato. Il Consolato cinese a San Francisco ha diffuso a sua volta una nota, confermando che “una persona non identificata ha introdotto violentemente la propria autovettura nell’atrio dell’ufficio visti consolare, minacciando seriamente la sicurezza del personale e delle persone sul posto, e causando gravi danni alla struttura e alle proprietà del consolato”.(Was)