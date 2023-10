Hong Kong: John Lee incontra premier thailandese Thavisin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’amministrazione regionale di Hong Kong, John Lee, ha incontrato ieri il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, impegnato in un viaggio ufficiale nel Sud-est asiatico per “promuovere il Paese e incoraggiare gli investimenti”. Lee ha accolto con favore la visita del primo ministro thailandese ad Hong Kong e si è congratulato con Thavisin per la sua elezione a 30mo capo del governo della Thailandia. Lee ha dichiarato che Hong Kong e la Thailandia godono di strette relazioni economiche e commerciali, sottolineando che la Thailandia è il quarto maggiore partner commerciale di Hong Kong tra gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), mentre Hong Kong è il quarto maggior investitore estero in Thailandia. Il capo dell’amministrazione regionale ha auspicato che Hong Kong e la Thailandia possano mantenere una stretta relazione e rafforzare la loro cooperazione economica e commerciale, e ha ringraziato Bangkok per il sostegno all'adesione i Hong Kong al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep). (segue) (Cip)