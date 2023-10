Hong Kong: John Lee incontra premier thailandese Thavisin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee ha affermato che Hong Kong può fungere da importante polo di collegamento tra la Cina continentale e altre economie, e contribuire allo sviluppo economico regionale reciproco. Sottolineando che Hong Kong è totalmente impegnata nella promozione dei legami interpersonali con le regioni lungo la Belt & Road, in particolare con i Paesi del Sud-est asiatico, il capo dell’amministrazione regionale ha menzionato le decine di migliaia di thailandesi che vivono ad Hong Kong, e ha aggiunto che è incoraggiante assistere alla ripresa dell’industria turistica, con il numero di visitatori thailandesi a Hong Kong tra giugno e agosto di quest'anno che ha superato il 90 per cento rispetto ai livelli precedenti alla pandemia. Durante la visita ad Hong Kong, il primo ministro thailandese ha incontrato anche diversi leader imprenditoriali: l’ex colonia britannica è una delle principali fonti di nuovi investimenti esteri in Thailandia, e Thavisin “vuole informare gli investitori di Hong Kong che la Thailandia è pronta a dar loro il benvenuto”, anche tramite “misure di facilitazione e supporto”, ha dichiarato nel fine settimana il portavoce del governo thailandese Chai Watcharong. (segue) (Cip)