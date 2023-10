Hong Kong: John Lee incontra premier thailandese Thavisin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thavisin ha dato inizio domenica a una visita di cinque giorni a Hong Kong e in diversi Paesi membri dell’Asean, tesa soprattutto a promuovere le opportunità di investimento nell’economia thailandese. Il viaggio di cinque giorni è iniziato nella regione autonoma cinese, e proseguirà a Brunei, Malesia e Singapore, secondo il ministero degli Affari esteri della Thailandia. Hong Kong è la tappa principale della missione del premier thailandese, ma già oggi Thavisin farà tappa nel Brunei, dove discuterà l’espansione delle relazioni bilaterali con il sultano Hassanal Bolkiah. Il primo ministro sarà poi in Malesia, dove incontrerà domani l’omologo Anwar Ibrahim. Anche in questo caso, l’agenda della visita prevede discussioni su commercio e investimenti, ma anche sulla sicurezza e lo sviluppo delle regioni al confine tra i due Paesi. Il viaggio regionale del primo ministro thailandese si concluderà giovedì a Singapore: è previsto un incontro con Lee Hsien Loong, primo ministro della città-Stato che tra i Paesi membri dell’Asean è già il primo investitore estero in Thailandia. Ottenere maggiori investimenti esteri è cruciale per l'economia della Thailandia, impegnata a riprendersi dopo la pandemia da Covid-19. Il Paese ha registrato una modesta crescita dell’1,8 per cento nel secondo trimestre di quest’anno, ben al di sotto delle aspettative degli economisti. (Cip)