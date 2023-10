Usa-Cina: semiconduttori, esenzioni aziende coreane prorogate a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics e Sk hynix, principali produttori di microchip della Corea del Sud, potranno continuare ad esportare macchinari ed equipaggiamenti verso i loro stabilimenti in Cina a tempo indeterminato e senza ottenere autorizzazioni specifiche dalle autorità statunitensi. Lo hanno annunciato l’ufficio presidenziale della Corea del Sud e le due aziende. La proroga delle esenzioni dalle sanzioni Usa al settore cinese dei semiconduttori era attesa, ma non era chiaro se si sarebbe trattato di una ennesima proroga della scadenza o di una esenzione a tempo indeterminato. “Le incertezze in merito alle operazioni e agli investimenti delle società di semiconduttori coreane in Cina sono state significativamente alleviate. (Le aziende) potranno perseguire con calma strategie di gestione globale a lungo termine”, ha dichiarato Choi Song-mok, segretario presidenziale per gli affari economico coreano. La decisione di Washington segna l’inclusione a pieno titolo di Samsung Electronics e Sk hynix nella lista degli “utilizzatori finali verificati”, che consente di effettuare esportazioni tecnologiche senza autorizzazioni caso per caso. (segue) (Git)