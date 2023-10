Usa-Cina: semiconduttori, esenzioni aziende coreane prorogate a tempo indeterminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso il governo degli Stati Uniti ha deciso di prorogare l'esenzione che consente ai produttori di microchip di Corea del Sud e Taiwan di continuare a esportare semiconduttori avanzati e i relativi macchinari di produzione in Cina. La decisione potrebbe ridurre significativamente l'efficacia delle restrizioni varate da Washington per frenare l'ascesa della Cina nel settore dell'alta tecnologia. D'altro canto, la mancata proroga delle esenzioni causerebbe una battuta d'arresto nella catena globale di fornitura dei semiconduttori, dal momento che il processo di disaccoppiamento dei colossi del settore dalla prima potenza asiatica richiederà diversi anni. Gli Stati Uniti hanno imposto lo scorso ottobre stringenti limitazioni all'esportazione di semiconduttori avanzati e macchinari per la produzione di microchip verso la Cina, oltre a proibire alle "persone statunitensi" di assistere l'industria dei microchip cinese senza apposite licenze. I principali colossi mondiali dei semiconduttori – Samsung Electronics, Sk hynix e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) – operano però grandi centri di produzione in Cina, e sono riusciti a ottenere esenzioni della durata di un anno che hanno scongiurato brusche ricadute sui loro affari. Le vendite globali di semiconduttori sono ammontate lo scorso anno a 570 miliardi di dollari, e circa un terzo del totale è stato fabbricato in Cina, Paese che resta un centro di primissimo piano per la manifattura dell'elettronica di consumo, come ad esempio gli iPhone di Apple. La Cina ha superato il Giappone per volume di produzione di microchip nel 2021, posizionandosi al terzo posto mondiale dopo Corea del Sud e Taiwan. (Git)