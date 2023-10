Energia: il 7 e 8 ottobre quadruplicato pompaggio gas da Slovacchia a depositi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello medio giornaliero di gas trasportato dalla Slovacchia ai depositi sotterranei dell'Ucraina il 7 e 8 ottobre è aumentata di quattro volte rispetto all'inizio del mese. Lo riferisce l'operatore di trasporto del gas ucraino Gts, secondo cui l'aumento degli ordini per i servizi di trasporto dalla Slovacchia all'Ucraina è stato facilitato dal calo del prezzo del gas sul mercato europeo. "Prima del fine settimana, il prezzo del gas sul mercato europeo è sceso in modo significativo. E poiché gli impianti di stoccaggio dell'Ue sono già pieni per oltre il 90 per cento, gli operatori di mercato stanno decidendo di pompare gas nei depositi sotterranei ucraini", ha affermato Vadym Rybachuk, direttore commerciale dell'operatore Gts dell'Ucraina. (Kiu)