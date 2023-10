Cina-Arabia Saudita: iniziata esercitazione navale congiunta "Blue Sword 2023" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte cinese ha sottolineato che l’addestramento congiunto delle unità delle forze speciali delle marine dei due Paesi è di grande importanza per approfondire la cooperazione pragmatica e amichevole tra le forze armate di Cina e Arabia Saudita, nonché per migliorare il livello di addestramento al combattimento delle forze armate cinesi L'esercitazione si svolgerà nella città di Zhanjiang, nella provincia del Guangdong, e sarà suddivisa in tre fasi: formazione di base, formazione professionale e formazione completa. Le esercitazioni sono dedicate allo sviluppo delle operazioni antiterrorismo in mare; Il programma prevede anche addestramento sulle tattiche dei cecchini, sul controllo delle imbarcazioni militari e sulle operazioni di salvataggio congiunto. (Cip)