Myanmar: frodi telecomunicazioni, più di 2.300 sospettati consegnati alla Cina

- Il Myanmar ha consegnato alla Cina più di 2.300 sospettati di frode nel settore delle telecomunicazioni. Lo ha affermato Zheng Xiang, vice capo del dipartimento investigativo criminale del ministero cinese della Pubblica sicurezza. Dal 25 giugno al 30 settembre, il ministero della Pubblica sicurezza ha condotto una speciale "Operazione estiva" in tutto il Paese, coinvolgendo un gran numero di agenti delle forze dell'ordine per reprimere tutti i tipi di reati ed eliminare i problemi irrisolti nel campo della sicurezza pubblica. "Durante il periodo dell'operazione estiva, sono state organizzate un totale di 150 perquisizioni e più di 17 mila sospetti (di coinvolgimento in frodi nelle telecomunicazioni) sono stati arrestati", ha detto Zheng Xiang parlando alla stampa. (segue) (Cip)