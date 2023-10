Myanmar: frodi telecomunicazioni, più di 2.300 sospettati consegnati alla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, secondo il funzionario, le attività criminali nel settore delle telecomunicazioni, che hanno avuto luogo nel nord del Myanmar e sono state dirette contro gli abitanti della Cina, hanno suscitato grande scalpore nell'opinione pubblica. In risposta, il ministero della Pubblica sicurezza ha inviato agenti nella provincia sudoccidentale dello Yunnan e in altre regioni del Myanmar per cooperare con la polizia di frontiera e le forze dell'ordine del Paese confinante. "Attualmente ci sono stati segnalati 2.317 sospettati di frode, il che ha creato un potente deterrente e limitato le possibilità di frode all'estero. Recentemente, il numero di casi relativi a frodi nelle telecomunicazioni in tutto il Paese è notevolmente diminuito", ha affermato Zheng Xiang. (Cip)