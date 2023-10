Medio Oriente: nuovi bombardamenti aerei e via mare di Israele sulla Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato questa mattina nuovi bombardamenti aerei e via mare sulla Striscia di Gaza. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, diversi giornalisti hanno perso la vita nel bombardamento di un edificio a ovest della città di Gaza, Burj Hajj, che ospitava gli uffici di diverse testate. Intanto, come riferisce il quotidiano israeliano “Times of Israel”, le Idf hanno diffuso le generalità di 38 militari uccisi lo scorso sabato, 7 ottobre, nel corso dell’attacco sferrato a partire dall’alba dal movimento di resistenza islamica palestinese Hamas e dalla sua ala armata, le brigate Ezzeddin al Qassam. Il bilancio ufficiale dei militari israeliani morti durante l’attacco sale, quindi, a 123. L’emittente israeliana “I24News”, frattanto, riferisce che le Idf già ieri avevano ripreso il controllo di diverse località vicine alla Striscia di Gaza, uccidendo “un numero consistente di terroristi”. In tali località, sono stati rinvenuti i corpi di 1.500 terroristi, mentre 2.700 miliziani di Hamas sono rimasti feriti nelle operazioni. Il bilancio delle vittime dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, è di oltre 900 morti tra gli israeliani (secondo “Al Arabiya” oltre mille) e di 704 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti delle Idf sulla Striscia di Gaza, secondo i dati del ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). (Res)