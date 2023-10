Cina: arrestato ex vicecapo Amministrazione generale dello Stato per l'Educazione fisica e lo Sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura suprema del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha decretato l’arresto dell'ex vicecapo Amministrazione generale dello Stato per l'Educazione fisica e lo Sport, Du Zhaocai, accusato di corruzione. "La Procura suprema del popolo ha recentemente deciso di arrestare Du Zhaocai con l'accusa di corruzione", si legge in un messaggio pubblicato oggi sull'account WeChat ufficiale dell'ufficio del procuratore. In precedenza, Du Zhaocai era stato indagato "per sospetto di gravi violazioni della disciplina di partito e della legge", e nell'aprile di quest'anno era stato licenziato dalla carica di vicecapo Amministrazione generale dello Stato per l'Educazione fisica e lo Sport.(Cip)