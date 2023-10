Medio Oriente: X rimuove centinaia di profili legati ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network X (precedentemente noto come Twitter) ha rimosso una serie di nuovi account legati al movimento islamista palestinese Hamas nel contesto dell'escalation del conflitto israelo-palestinese. "Come parte della nostra strategia contro (...) coloro che incitano l'odio (...) abbiamo preso provvedimenti per rimuovere gli account associati ad Hamas creati di recente", ha riferito in una nota il servizio di sicurezza del social network. Altre centinaia di account sono stati rimossi a causa di tentativi di manipolare le tendenze sul popolare social network. X sta cercando di impedire la diffusione di “materiali di natura terroristica”. Secondo la dirigenza del social network sarebbero già stati presi provvedimenti contro decine di migliaia di messaggi che contenevano linguaggio aggressivo e immagini scioccanti. "Continuiamo a monitorare attivamente le dichiarazioni antisemite", conclude la nota. Nelle scorse ore X è stato oggetto di forti critiche da parte della stampa e di parte della politica statunitense, che hanno accusato la società di non fare abbastanza per arginare la disinformazione in merito al conflitto israelo-palestinese sulla piattaforma.(Was)