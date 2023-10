Regno Unito: scontri a Londra fra manifestanti filo palestinesi e polizia, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono state arrestate in relazione agli "eventi avvenuti nel centro di Londra in seguito agli attacchi in corso in Israele". Lo ha riferito la Met, la polizia londinese. Secondo l'emittente "Sky News", gli arresti sono stati preceduti da proteste nel centro della città a causa dell'escalation del conflitto israelo-palestinese. "Sono stati effettuati tre arresti per aggressione nei confronti di un soccorritore, lesioni aggravate dal punto di vista razziale e possesso di un'arma", ha comunicato la polizia in una nota. Si segnala che tra i detenuti ci sono un adolescente di 15 anni e un uomo di 70 anni. Secondo le forze dell'ordine, durante le proteste in città, diverse persone hanno danneggiato un edificio. La polizia sta identificando le persone coinvolte. (Rel)