Medio Oriente: Hezbollah annuncia morte di tre suoi miliziani nei bombardamenti israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha annunciato la morte di tre suoi miliziani nel bombardamento delle Forze di difesa israeliane (Idf) sul Libano meridionale, in risposta al lancio di razzi da parte dei movimento. Lo si apprende da un comunicato diramato dall’ufficio stampa di Hezbollah, secondo il quale le tre vittime sono Ali Raef Ftouni, Houssam Mohammad Ibrahim e Ali Hassan Hodroj. Smentite, invece, le notizie circolate in precedenza sulla morte di altri miliziani di Hezbollah nel Libano meridionale. Intanto, il movimento ha annunciato di aver attaccato la caserma Pranit, centro di comando della divisione delle Idf di stanza in Galilea, e la caserma Avivim, uno dei centri di comando nel nord di Israele. Sarebbe questa, secondo Hezbollah, “una prima risposta alla morte di tre miliziani”. (Lib)