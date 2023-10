Israele: FI aderisce a fiaccolata promossa da "Il Foglio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia - con il suo segretario nazionale Antonio Tajani in primis e i Gruppi parlamentari di Forza Italia, con i rispettivi capigruppo Licia Ronzulli e Paolo Barelli - aderisce alla fiaccolata promossa da 'Il Foglio', nella certezza che ogni azione, ogni iniziativa - da qualunque parte provenga sia una cosa doverosa, e giusta. Il nostro partito - spiega una nota - è da sempre a fianco di Israele e ogni violenza inferta alla sua libertà, alla sua esistenza è inaccettabile. Ferma e durissima condanna, dunque, per l'attacco terroristico che colpisce tutti perché oggi tutti siamo israeliani. Israele ha pieno diritto a difendersi e il suo diritto sarà legittimamente sostenuto, non rinunciando tuttavia all'auspicio che si fermi una drammatica escalation di violenza. Domani, quindi, una rappresentanza dei gruppi parlamentari di Forza Italia sarà alla fiaccolata simbolica all'Arco di Tito organizzata da 'Il Foglio'".(Com)