Israele: ex direttore Shin Bet, governo vuole eliminare Hamas ma guerra potrebbe essere lunga

- Il governo israeliano vuole eliminare Hamas e "mettere parola fine nell’esperienza di questa organizzazione terroristica". Lo ha detto Jacob Perry, ex direttore dello Shin Bet, l'agenzia di sicurezza interna israeliana, a "Quarta repubblica". I miliziani di Hamas sono finanziati e addestrati dall’Iran, "che ha agito dietro le quinte di questo attacco". L’Iran aiuta Hamas e organizzazioni come Hezbollah in Libano, ha proseguito Perry. Hezbollah potrebbe intervenire “qualora Hamas sarà in difficoltà”, ha aggiunto. La guerra "non sarà breve", perché “ci vorrà del tempo per eliminare un’organizzazione come Hamas. Ci vorranno settimane, forse mesi, e i cittadini dovranno essere pazienti”. “Siamo forti abbastanza, abbiamo la tecnologia, gli strumenti, le conoscenze e gli uomini," ma "ci costerà vite umane, soldi e tempo", ha concluso Perry.(Res)