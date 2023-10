Europee: Renzi, pronti a lista con Calenda, follia far prevalere personalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti domattina a fare una lista insieme" al Terzo polo. Lo ha ribadito Matteo Renzi, leader di Italia viva, all'iniziativa del partito "Volare alto" al Teatro Parenti di Milano. "Siamo pronti a farla non perché vogliamo prendere l'1 per cento in più, ma perché nel contesto internazionale far prevalere le ragioni personalistiche, misere, della dinamica dell'invidia del carattere è una follia. Oggi occorre la politica, chi dirà di no a una scommessa condivisa si assumerà le responsabilità di dirlo", ha concluso. (Rin)