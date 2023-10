© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti al momento non sono in possesso di prove concrete che possano dimostrare il coinvolgimento dell’Iran nella pianificazione e nell’esecuzione dell’offensiva lanciata da Hamas contro Israele, nel fine settimana. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)