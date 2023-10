Medio Oriente: presidente Anp Abbas chiede aiuto all’Onu, “fermi aggressione israeliana” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato l’interruzione dell'approvvigionamento di cibo, energia elettrica e acqua a Gaza, dichiarando in un messaggio video ieri che la nazione è in guerra con "animali in forma d’uomini". Secondo “Wafa”, Abbas ha anche ribadito la sua argomentazione che l'unica soluzione all'escalation nella regione è porre fine all'occupazione israeliana dei territori palestinesi, e creare uno stato arabo con Gerusalemme come capitale. Guterres ha sottolineato che l'Onu sta cercando di fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza ed è in contatto con tutte le parti internazionali interessate per fermare l'escalation del conflitto, ha riferito l’agenzia. (Res)