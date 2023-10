Myanmar: governo militare annuncia aumento salario minimo del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare di Myanmar ha annunciato la sua prima importante riforma salariale dal colpo di stato del primo febbraio 2021, che prevede il primo intervento di adeguamento all’inflazione del salario minimo dal 2018. Secondo il quotidiano governativo “Global New Light of Myanmar”, i salari minimi dei lavoratori birmani aumenteranno di oltre il 20 per cento, in un contesto di difficoltà economiche diffuse a causa dell’elevata inflazione. Gli adeguamenti salariali scatteranno questo mese in tutti i luoghi di lavoro e fabbriche in tutto il Paese, indipendentemente dal settore. L'aumento del salario minimo a circa 5.800 kyat al giorno aggiunge un'indennità di 1.000 kyat al precedente salario minimo giornaliero di 4.800 kyat per una giornata lavorativa di 8 ore. (segue) (Inn)