Myanmar: governo militare annuncia aumento salario minimo del 20 per cento (2)

- Il mese scorso il governo militare aveva annunciato anche un'indennità mensile di 30.000 kyat per il personale militare e i funzionari civili. Questo trattamento preferenziale era atteso aveva causato insoddisfazione tra i lavoratori non direttamente dipendenti dal governo. Il Myanmar è alle prese con forti pressioni: la Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha previsto il mese scorso che l'inflazione raggiungerà il 14,0 per cento, 3,5 punti percentuali in più rispetto alla sua precedente previsione di aprile. Ciò contrasta con la revisione al ribasso dell'ADB dal 4,2 per cento al 3,6 per cento per l'intera regione dell'Asia in via di sviluppo. (Inn)