Brasile: Lula partecipa alla prima riunione di lavoro dopo intervento chirurgico

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha partecipato alla sua prima riunione di lavoro da quando è rientrato presso la sua residenza ufficiale, dopo esser stato sottoposto a un intervento chirurgico all'anca, lo scorso 29 settembre. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza. Il capo dello Stato ha partecipato in videoconferenza a una riunione con alcuni ministri. Al centro dell'incontro la risposta del governo all'emergenza alluvioni nel sud del Paese e il conflitto tra Israele e Hamas in Medio Oriente. Lula è in isolamento presso Palazzo Alvorada da quando è stato dimesso dall'ospedale. I medici gli hanno vietato di ricevere visite per evitare sforzi ed eventuali infezioni post-operatorie. Il presidente dovrebbe restare in convalescenza effettuando la fisioterapia per ulteriori due settimane.(Brb)