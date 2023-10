Medio Oriente: “Cnn”, video propagandistici mostrano nuovi dettagli dell’attacco di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militanti armati provenienti da Gaza hanno lanciato un attacco a sorpresa contro Israele all'alba di sabato, aprendo varchi nella recinzione di confine, uccidendo un numero imprecisato di soldati israeliani e prendendo oltre un centinaio di ostaggi, come mostrano video di propaganda geolocalizzati e autenticati dall’emittente televisiva statunitense “Cnn”. L’emittente televisiva ha esaminato circa una dozzina di video del gruppo militante palestinese Hamas per ricostruire cosa è accaduto in punti chiave dell’offensiva. La “Cnn” ha analizzato anche una mole di altro materiale fotografico e videografico, che mostra ad esempio come militanti di Hamas abbiano aperto il fuoco a bruciapelo contro i civili israeliani che prendevano parte a un concerto a Be’eri, vicino alla Striscia di Gaza. Questi video, pubblicati da Hamas sui suoi canali social media, sono stati sottoposti dal gruppo militante a un accurato montaggio. (segue) (Was)