Medio Oriente: “Cnn”, video propagandistici mostrano nuovi dettagli dell’attacco di Hamas (2)

- I video paiono confermare che i militari israeliani siano stati colti del tutto alla sprovvista dall’attacco, che è stato condotto utilizzando droni, lanciarazzi Rpg, missili guidati anticarro e armi d'assalto, come mostrano i video condivisi sui social media dal gruppo militante islamico Hamas. I militanti hanno anche assunto il controllo di basi militari vicino al confine, catturando veicoli militari e dando alle fiamme diversi carri armati. In alcuni casi, i combattenti si sono spinti per diversi chilometri oltre il confine della Striscia di Gaza, negli insediamenti israeliani più vicini alla recinzione di sicurezza che separa la Striscia da Israele, prendendo in ostaggio civili. (segue) (Was)